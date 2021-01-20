الليغا: خيتافي يخطف الفوز امام متذيل الترتيب هويسكا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 19 من منافسات ​الدوري الاسباني​ " الليغا "، حقق نادي ​خيتافي​ فوزاً مهماً على ارضه امام متذيل الترتيب نادي ​هويسكا​ وبواقع 1-0 وبهذا الفوز نجح خيتافي بتعزيز موقعه في المركز التاسع.



وكان الشوط الاول قوياً ومثيراً بين الجانبين حيث كان التكافؤ عنوانه وبعد بداية بطيئة من الجانبين نجح لاعبو الفريقين بالدخول بقوة في اجواء اللقاء لينجحوا في تهديد مرمى الآخر واهدر لاعب هويسكا دانيال ايسكريشي محاولة خطيرة امام مرمى الخصم بعد تسديدة جانبت القائم، وبدوره تحصّل لاعب خيتافي تاكيفوزا كوبو على فرصة مميزة ولكن الحارس الفارو فيرنانديز تصدى له ببراعة كبيرة وواصل لاعبو الفريقين تهديد مرمى الآخر ولكن التوفيق غاب عنهما لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.

​​​​​​ وفي الشوط الثاني نجح لاعبو خيتافي بفرض سيطرتهم علي مجرياته وسط تراجع لاعبي هويسكا الى الوراء للدفاع عن تقدم لاعبي الخصم وتحصّل الفريق المدريدي على بعض الفرص الخطيرة حيث ضغطوا بقوة في محاولة لاقتناص هدف التقدم ونجح ماورو ارامباري بمنح خيتافي هدف التقدم في الدقيقة 70 بعد تمريرة حاسمة من كارليس الينا، وفي الدقائق الاخيرة فشل لاعبو هويسكا من القيام بردة فعل سريعة حيث نجح لاعبو خيتافي من تهدئة وتيرة اللقاء ليقودوا اللقاء الى بر الامان وبفوز مستحق وبواقع 1-0.