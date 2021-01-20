البريمييرليغ: السيتي يخطف الصدارة من ليستر بثنائية في مرمى استون فيلا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة الاولى والمؤجلة من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز " البريمييرليغ "، اعتلى نادي مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفوز صعب امام ​استون فيلا​ وبواقع 2-0 وعانى ابناء المدرب غوارديولا كثيراً قبل حسم الفوز في اللقاء وبهذه الخسارة واصل استون فيلا تواجده في المركز الـ11.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو السيتي سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء حيث ضغط ابناء المدرب بيب غوارديولا بقوة في محاولة لاقتناص هدف التقدم في ظل تكتل لاعبي استون فيلا في مناطقهم الدفاعية مما صعّب من مهمة السيتزن بشكل كبير حيث غابت خطورة لاعبي مانشستر في ظل التمركز الدفاعي الكبير للفيلينز، وبدوره لم ينجح لاعبو المدرب سميث من القيام بأي ردة فعل تذكر في اللقاء حيث غابت خطورتهم بشكل كبير وتحصلوا على فرصة وحيدة تصدى لها الحارس ايدرسون ببراعة كبيرة ليحرم روس باركلي من هدف محقق ورغم سيطرة لاعبي السيتي الا انهم فشلوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي ضغطهم الكبير على مرمى استون فيلا وتحصّل الكاي غوندوغان على محاولة خطيرة ولكن تسديدته علّت العارضة بقليل قبل ان يحرم القائم جواو كونسيلو من هدف جميل بعد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، وبعدها تحسن اداء لاعبي استون فيلا بشكل ملحوظ ونجحوا في تهديد مرمى السيتزن ببعض المرتدات الخطيرة وتصدى الحارس ايدرسون لمحاولة خطيرة من دوغلاس لويز ليحرمه من هدف محقق وبعدها رمى المدرب غوارديولا بأوراقه الهجومية في محاولة لاقتناص هدف التقدم حيث أدخل كل من غابرييل خيسوس ورياض محرز لاعطاء الثلث الهجومي دفع اكبر ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي استون فيلا صعّب من مهمة السيتي بشكل كبير، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة نجح بيرنارندو سيلفا من منح السيتي هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد تمريرة حاسمة من رودري ليؤكد تفوق ابناء المدرب غوارديولا في اللقاء وبعدها قاد السيتي اللقاء الى بر الامان بفوز ثاني في الدقيقة 89 عبر غوندوغان من ضربة جزاء لتنتهي المبارة وبفوز مهم للسيتي وبواقع 2-0