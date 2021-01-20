كوبا ديل راي: ريال سوسييداد يحسم تأهله للدور المقبل بفوزه امام قرطبة‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات ​كأس ملك اسبانيا​ " كوبا ديل راي "، حسم نادي ​ريال سوسييداد​ من تأهله الى الدور المقبل بفوز مستحق امام ​قرطبة​ وبواقع 2-0.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو سوسييداد سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي قرطبة ولم ينجح لاعبو الفريق الباسكي من فك شيفرة دفاع الخصم المتكتل في مناطقه ليفشل ابناء المدرب الغاسيل من استغلال سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء، وبدوره لم ينجح لاعبو قرطبة من القيام بردة فعل قوية في ظل تراجعهم الدفاعي لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو سوسييداد ضغطهم الكبير على مرمى الخصم واثمر هذا الضغط عن هدف التقدم في الدقيقة 57 عبر ويليان خوسيه بعد تمريرة حاسمة من روبيرتو لوبيز وواصل الفريق الباسكي ضغطه وسط قلة حيلة لاعبي الخصم حيث غابت خطورتهم بشكل كبير واثمر ضغط لاعبي سوسيداد عن هدف ثاني في الدقيقة 84 سجله ويليان خوسيه لتنتهي المباراة بفوز ريال سوسييداد وبواقع 2-0.