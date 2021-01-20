فينالدوم: كلوب يمنحني الكثير من الثقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

اشاد لاعب نادي ​ليفربول​ ​جورجينيو فينالدوم​ في البقاء في صفوف الريدز، مؤكداً أن الجميع في النادي الإنكليزي وبالأخص الجهاز الفني يثقون به ثقة كبيرة للغاية.



ويدخل فينالدوم الستة أشهر الأخيرة في عقده مع ليفربول، وسط وجود العديد من التأكيدات التي تؤكد أن الدولي الهولندي لن يقوم بتجديد عقده مع الريدز بالفعل.

وفي حديث له، قال فينالدوم: "بالطبع يقول الكثير لي أن المدير الفني يثق بي وهذا صحيح، أشعر أيضًا بإيمان الجهاز الفني منذ وجودي هنا في النادي لذلك يمنحك هذا شعورًا جيدًا حقًا".

وأضاف: "أعتقد أن كل لاعب يلعب كرة القدم يريد أن يشعر بالثقة من مدربه وأنا محظوظ لأنني حصلت عليها، إن كلوب يمنحني الكثير من الثقة في ظل عدد المرات التي يتم فيها اختياري للعب بشكل أساسي، وكذلك شعورًا جيدًا لأنك تشعر بأنك تعمل مع مدير فني يؤمن بك وسيمنحك دائمًا الفرص بغض النظر عن السبب".

واختتم: "كما قلت، كل لاعب يريد ذلك، في بعض الأحيان، تعمل مع مدير فني لا ينظر إليك بالطريقة التي ينظر إليك بها في الوقت الحالي، لذلك أنا محظوظ وأنا سعيد جدًا لأنني في المنصب الذي أنا فيه الآن في الفريق".