كأس فرنسا: تاهل سوشو وتولوز وخروج كليرمون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

حسم ناديا سوشو وتولوز تاهلهما للدور المقبل من كأس فرنسا لكرة القدم بعد ان حسما مباراتهما في الدور ال 64 امام ​نانسي​ ونيور على التوالي.



وفاز سوشو على نانسي بنتيجة 1 - 0 ليحسم تاهله. وانتظر الضيوف الشوط الثاني لتسجيل هدف الفوز والتاهل الى الدور المقبل.

اما تولوز ففاز بنفس النتيجة على نيور وحسم تاهله الى الدور المقبل ايضا.

اما مواجهة كليرمون وغرونوبل فلم يستطع احد الفريقان من حسمها في الوقت الاصلي حيث انتهى بالتعادل 1 - 1 بين الطرفين. وكانت لضربات الترجيح الكلمة الفصل ومنحت التاهل لفريق ​غرينوبل​ وبنتيجة 4 - 2.