شكرا لقرائتكم خبر الهلال يعزز صدارته بالتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد الهلال بصدارة سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورفع رصيده إلى 29 نقطه بفارق 3 نقاط عن أبرز مطارديه الشباب والأهلي بعد أن تغلب على التعاون 2-0 عن طريق جوميز في الدقيقة 2 ولوسيانو فييتو 50 وتجمد رصيد التعاون عند النقطة 21 في المركز الخامس.

الشوط الأول

بدأ الهلال المباراة بشكل قوي بحثا عن هدف يلخبط أوراق التعاون مبكرا وكان له ما أراد مع مرور دقيقتين فقط عندما توغل محمد البريك وسالم الدوسري الذي بدوره أرسل عرضية ترجمها المهاجم قوميز بمقصية رائعة سكنت شباك كاسيو حارس مرمى التعاون كهدف أول للهلال في الدقيقة الثانية من المباراة.

بعد ذلك استحوذ لاعبو الهلال على مجريات اللقاء، قبل أن يدخل لاعبو التعاون أجواء المباراة بعد مرور 10دقائق عندما سدد نواف الصبحي رأسية مرت بجانب القائم، بعدها حاول التعاون زيادة الهجمات على مناطق دفاعات الهلال، ليعود الزعيم مجددا لهجماته على مرمى التعاون طمعا في استغلال المساحات الفارغة بعد أن قاد فيتو كرة خطيرة تصدى لها كاسيو، ليظهر عبدالله الجوعي في ردة فعل حقيقية، حيث سدد كرة ارتطمت في قائم المعيوف عند الدقيقة «28»، ليستمر السجال بين الفريقين.

الشوط الثاني

بنفس سيناريو الشوط الأول دخل الهلال مندفعا للقضاء على معنويات لاعبي التعاون وآمالهم، وزيادة الغلة التهديفية، وكان له ما أراد عن طريق لوسيانو فييتو بطريقة الباكورد، سكنت في شباك كاسيو «50»، بعدها اندفع لاعبو التعاون لشن الهجمات على المرمى الهلالي، وأحبط متعب المفرج فرصة هدف تقليص الفارق على توامبا، وأهدر عقبها عبدالله الجوعي انفرادا تاما أمام المعيوف بعد أن رواغ الأخير وسدد كرة مرت بجانب القائم.

ليستحوذ بعدها لاعبو الهلال على وسط الملعب بعد ضمانه نتيجة اللقاء حتى نهاية المباراة.

نقاط من المباراة: