خطط توسعية لنادي التضامن ورفع مهارة اللاعبين

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واستمع لشرح عن خطط النادي للتوسع في الألعاب ورفع مهارة اللاعبين والمنافسة في البطولات، واطلع خلال الزيارة على ما تحتويه منشآت النادي من ملعب ومبان إدارية، إضافة إلى الكثير من المرافق.والتقى لاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري بنادي التضامن خلال أدائهم التدريبات اليومية، واستمعوا إلى كلمات تحفيزية لتحقيق النتائج المتميزة والتأهل لدوري الدرجة الثانية، وتحقيق نتائج إيجابية في جميع الألعاب.
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