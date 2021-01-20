شكرا لقرائتكم خبر خطط توسعية لنادي التضامن ورفع مهارة اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد أمس نادي التضامن برفحاء، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي غازي الشمري، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع لشرح عن خطط النادي للتوسع في الألعاب ورفع مهارة اللاعبين والمنافسة في البطولات، واطلع خلال الزيارة على ما تحتويه منشآت النادي من ملعب ومبان إدارية، إضافة إلى الكثير من المرافق.

والتقى لاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري بنادي التضامن خلال أدائهم التدريبات اليومية، واستمعوا إلى كلمات تحفيزية لتحقيق النتائج المتميزة والتأهل لدوري الدرجة الثانية، وتحقيق نتائج إيجابية في جميع الألعاب.