الأهلي لا يخسر وحارسه الربيعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل محمد الربيعي المحافظة على نظافة شباكه خلال ثلاثة لقاءات شارك فيها هذا الموسم في منافسة دوري الأمير محمد بن سلمان ، كان آخرها عندما تغلب الأهلي مساء أمس الأول على ضيفه أبها بثلاثية نظيفة.

وشارك الربيعي خلال هذا الموسم في ثلاث مباريات حقق خلالها «كلين شيت» ولم يخسر الأهلي في وجوده، وذلك في مباريات الوحدة والهلال وأبها.

وقد شهد لقاء أبها الأخير تعرض الربيعي لإصابة عضلية عند الدقيقة الـ74 من زمن المباراة ليحل المسيليم مكانه.

ويعد الربيعي من الوجوه الشابة الواعدة على مستوى حراسة المرمى خلال السنوات المقبلة.

من جهة أخرى عاد الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين مهاجم الأهلي عمر السومة لتسجيل الأهداف بعد أن صام في الجولات الثلاث الأخيرة الماضية من الدوري عن التهديف، بعد تسجيله هدفين في شباك أبها رجحا كفة الفريق بالعودة للانتصارات بعد ثلاثة تعثرات متتالية.

واستطاع الأهلي رفع رصيده النقطي إلى 26 نقطة فارضا نفسه ضمن الفرق المنافسة على صدارة الترتيب، كما حافظ على نظافة شباكه خلال الجولتين الماضيتين وتعتبر هذه المرة الثانية هذا الموسم، بعد أن فعلها خلال الجولتين الأولى والثانية من الدوري أمام الباطن والوحدة.

مكاسب الأهلي من لقاء أبها:

العودة للانتصارات بعد ثلاثة تعثرات متتالية.

الوصول للنقطة الـ26 ومواصلة المنافسة على الصدارة.

المحافظة على نظافة الشباك خلال المواجهة.

عودة مهاجم الفريق عمر السومة للتسجيل.

الأهلي لم يخسر في المواجهات التي شارك فيها الربيعي.

الروح العالية لدى اللاعبين والرغبة في الفوز.

قلة أو انعدام الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق كثيرا هذا الموسم.

خسائر أبها بعد لقاء الأهلي:

كسر سلسلة الانتصارات المتتالية.

للمرة الأولى يستقبل أبها هدفين خلال مجريات الشوط الأول.

لم يستطع أبها التسجيل للمرة الأولى منذ 3 جولات.

تجمد رصيده عند النقطة الـ20 مفرطا في الوصول للمركز الـ5.