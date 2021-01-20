شكرا لقرائتكم خبر كريم يبعثر أوراق كاريلي من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اتفقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع نظيرتها في نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، على تقديم لقاء الفريقين الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

حيث سيلتقي الفريقان ضمن قمة منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كان مقررا إقامة اللقاء الاثنين.

وتم الرفع من قبل المسؤولين في الناديين للاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ القرار النهائي حيال هذا الطلب الذي تضمن نقل اللقاء من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إلى ملعب الشرائع.

من جهة ثانية تلقى المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي ضربة بعثرت استعداداته لهذه المواجهة، بعدما تم إيقاف قائد الفريق كريم الأحمدي بتراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الماضية أمام العين، الأمر الذي سيغيبه عن مواجهة النصر.

وسيضطر كاريلي للاعتماد على عبدالإله المالكي وبرونو هنريكي في وسط الملعب كعنصرين أساسيين في اللقاء المرتقب، وضم خالد السميري لقائمته.

من جهة أخرى أفادت صحيفة الصباح المغربية بأن الاتحاد العربي لكرة القدم يدرس نقل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الاتحاد ونادي الرجاء من ملعب مولاي عبدالله في الرباط إلى الملعب الكبير في مراكش. وتأتي هذه الدراسة بعدما ظهرت أرضية الملعب الكبير بحالة جيدة في إياب نصف النهائي في اللقاء الذي جمع الإسماعيلي والرجاء، رغم الحالة المطرية التي شهدها اللقاء.