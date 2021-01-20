انطلاق دوري ممتاز التنس في جدة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على ملاعب التنس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منافسات المرحلة الأولى للدوري الممتاز للتنس للموسم الرياضي الحالي 2021. وتشارك في مباريات البطولة، التي تستمر حتى السبت المقبل، أندية السلام «حامل اللقب»، والهلال، والصفا، والمحيط، والاتحاد، والابتسام، والثقبة، والفيصلي، والقارة، والجيل، حيث تقام منافسات الدوري الممتاز على ثلاث مراحل. وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي أن أمانة الاتحاد أكملت جميع الترتيبات لانطلاق البطولة، حيث عقد الاجتماع الفني ووضع البرنامج الزمني لمباريات البطولة التي تشهد هذا العام مشاركة فريقي الصفا والمحيط الصاعدين من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب اتخاذ جميع الاحترازات الطبية وفق ضوابط عودة النشاط الرياضي المعتمدة من وزارة وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي أن أمانة الاتحاد أكملت جميع الترتيبات لانطلاق البطولة، حيث عقد الاجتماع الفني ووضع البرنامج الزمني لمباريات البطولة التي تشهد هذا العام مشاركة فريقي الصفا والمحيط الصاعدين من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب اتخاذ جميع الاحترازات الطبية وفق ضوابط عودة النشاط الرياضي المعتمدة من وزارة الرياضة

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