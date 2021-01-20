ضمك يتنفس والباطن يختنق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفس فريق ضمك الصعداء بخروجه من المركز الأخير بسلم ترتيب دوري المحترفين بعد عودته مجددا للانتصارات عقب فوزه أمس على ضيفه الباطن بهدفين دون رد أتيا من نقطة الجزاء عن طريق هداف الفريق الأرجنتيني إيميليو زيلايا (45+5 ) و( 68) ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. شهدت المواجهة أحداثا تحكيمية تخللها 7 كروت صفراء، وبطاقتان حمراوان، بدأت بإبعاد الظهير الأيسر لفريق الباطن حسن رغفاوي بالدقيقة (20) وطرد آخر للاعب ضمك إبراهيم النخلي (79) واحتساب ركلتي جزاء للمستضيف على مدار شوطي المباراة. كيف فاز ضمك؟ استغلال حالة النقص المبكر لفريق الباطن.

الزيادة العددية في الثلث الهجومي بعد الطرد.

حالة الارتباك والأخطاء في خط دفاع الباطن.

استغلال المساحات والاستحواذ على منطقة المناورة.

استمرار توهج ونجومية المهاجم الأرجنتيني زيلايا صاحب هدفي المباراة.

الرغبة والتحفيز الكبيرين اللذين وجدهما الفريق من أمير منطقة عسير. نقاط ضمك: 12 بالمركز 15 نقاط الباطن: 13بالمركز. 13 نجوم المباراة: ضمك: إميليو زيلايا الباطن: يوسف الجبلي

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