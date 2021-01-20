شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البطولة العربية للجودو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العربى للجودو برئاسة نعمان شاهر تأجيل منافسات البطولة العربية للجودو، و التي كان مقرر إقامتها بمصر خلال مارس المقبل، بسبب فيروس كورونا.

من جانبه أد مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للعبة ، أن التأجيل جاء بناءا على قرار من الاتحاد العرى، على هامش زيارة رئيسه الى مصر ، حيث كان من المقرر مشاركة 18 منتخبا في البطولة ، وسط رغبتهم الحضور الى مصر للمشاركة في البطولة ، إلا أن قرار الاتحاد العربى جاء بالتأجيل في ظل الظروف الحالية للكثير ن الدول من تفشى فيروس كورونا .

وأضاف رئيس الاتحاد أنه من المقرر إقامة البطولة خلال يونيو القادم ، بعد أن تهدأ الجائحة الثانية من كورونا في العديد من الدول ، خاصة وأن البطولة يشار فيها منتخبات الرجال والسيدات

كان منتخب الجودو قد توج بالبطولة الأفريقية ، والتى أقيمت بمدغشقر بعد تحقيق 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات، و فضيتان، وبرونزيتان ، وبعد ذلك شارك في بطولة الأساتذة التي أقيمت بقطر بقائمة تضم 7 لاعبين هم محمد عبد الموجود 66 كجم ، على عبد الرحمن 66 كجم ، محمد محيى الدين 73 كجم ، محمد على عبد العال 81 كجم ، عبد الرحمن محمد 81 كجم ، حاتم عبد الاخر 90 كجم ، بالإضافة إلى رمضان درويش 100 كجم.