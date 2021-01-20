شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر: الفوز على روسيا تعويض لإخفاق مباراة السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب اليد، عن سعادته بالفوز على الاتحاد الروسى، موجها الشكر للاعبين ومشيدا بأدائهم فى اللقاء.

وقال الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا: إن الفوز مهم لتعويض إخفاق مباراة السويد الماضية فى ختام الدور الأول، مشيرا إلى أن دفاع المباراة كان قويا ونجحنا فى دراسة الاتحاد الروسى جيدا، مؤكدا أن غياب الجماهير يمثل ضغط على اللاعبين".

حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

وحضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد لمساندة منتخب مصر لكرة اليد فى أولى مباريات الفراعنة فى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط والإتحاد الروسى بـ 3 نقاط ومصر نقطتان وسلوفينيا مثلها وبيلاروسيا بنقطة ومقدونيا دون نقاط، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً .