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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 20 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 20 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مليون دولار ترضية جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي
الاهلي يُعيد مسحة أكرم توفيق بسبب "عدم الدقة" وسلبية باقي اللاعبين
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري.
أفشة ينتظم في مران الأهلي قبل 24 ساعة من مواجهة المقاولون
إنتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم الأربعاء بعدما غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لإصابة خفيفة في القدم، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي.