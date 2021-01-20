أخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 20 / 1 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 20 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مليون دولار ترضية جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي

الاهلي يُعيد مسحة أكرم توفيق بسبب "عدم الدقة" وسلبية باقي اللاعبين

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري.

أفشة ينتظم في مران الأهلي قبل 24 ساعة من مواجهة المقاولون