شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى خاص لـ" صالح جمعة " فى سيراميكا استعدادا للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا ، برنامجا بدنيا خاصا، خلال تلك الفترة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالنادي.

ويسعى الجهاز الفني لنادي سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، إلى تجهيز صالح جمعة دون الاستعجال في عودته إلى المباريات والتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيه تماما من إصابة السمانة.

وبدأ صالح جمعة مرحلة تأهيل بدني عقب تعافيه تماما من الناحية الطبية، حيث يخوض تدريبات قوية مع مدرب الأحمال البرازيلي في نادي سيراميكا ، لتجهيزه للمباريات القادمة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المزمع إقامته الأحد المقبل.