شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة السويد وبيلا روسيا ببطولة العالم لليد بصالة ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مباراة منتخبي السويد وبيلا روسيا في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد ،والتي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري .

وشدد وزير الشباب والرياضة على الإجراءات الاحترازية الصارمة الخاصة بالبطولة قبل بدء المباراة مؤكدا على عدم التهاون في حماية المشاركين والقائمين على تنظيم البطولة .

وحضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد لمساندة منتخب مصر لكرة اليد فى أولى مباريات الفراعنة فى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .