شبانة على تليفزيون الخليج 365: قائمة المونديال تفجر بركان الغضب بين موسيمانى وربيعة

شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: قائمة المونديال تفجر بركان الغضب بين موسيمانى وربيعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة، عن الأزمة التى حدثت بين رامي ربيعة مدافع الأهلي والجنوب أفريقى بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق، بسبب تجاهل الأخير له، وعدم الاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة إلا لمدة دقائق قليلة، ليس هذا فحسب بل أن الأمور تفاقمت بعدما نما إلى علم ربيعة أن موسيماني ينوي إستبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.
أردف شبانة، إن حالة الغضب لدى رامي ربيعة زادت بعدما نما إلى علمه أن موسمياني سوف يستعبده من قائمة الأهلي في كأس العللم للأندية التى ستقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.
قائلاً: "ربيعة يرى أنه أحد كباتن الأهلي وليس من المنطقي أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة من حيث التجاهل والتهميش في الفريق خاصة وأنه ملتزم ويؤدي ما عليه وجاهز للمشاركة في أي وقت ولا يُثير أي أزمة".
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.