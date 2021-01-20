شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: قائمة المونديال تفجر بركان الغضب بين موسيمانى وربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة، عن الأزمة التى حدثت بين رامي ربيعة مدافع الأهلي والجنوب أفريقى بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق، بسبب تجاهل الأخير له، وعدم الاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة إلا لمدة دقائق قليلة، ليس هذا فحسب بل أن الأمور تفاقمت بعدما نما إلى علم ربيعة أن موسيماني ينوي إستبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.

أوضح شبانة، فى برنامجه مع شبانه على تليفزيون الخليج 365، إن العلاقة بين ربيعة مع موسمياني توترت الأيام الماضية بشكل واضح نتيجة عدم اعتماد المدير الفني على اللعب وخروجه من حساباته تماماً الأمر الذي أثار غضب اللاعب وجعله يوجه إنتقالات سرية للمدير الفني بسبب إعتماد المدرب الجنوب أفريقي على الثلاثي بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم فقط في خط الدفاع.

أردف شبانة، إن حالة الغضب لدى رامي ربيعة زادت بعدما نما إلى علمه أن موسمياني سوف يستعبده من قائمة الأهلي في كأس العللم للأندية التى ستقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

قائلاً: "ربيعة يرى أنه أحد كباتن الأهلي وليس من المنطقي أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة من حيث التجاهل والتهميش في الفريق خاصة وأنه ملتزم ويؤدي ما عليه وجاهز للمشاركة في أي وقت ولا يُثير أي أزمة".