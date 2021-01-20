شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تهزم الجزائر 29 - 26 فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع المنتخب الفرنسي الفوز من نظيره الجزائري في أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 26.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 16-14، قبل أن يحافظوا على تقدمهم مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم محاربو الصحراء أداء مميزا مع بداية اللقاء وتقدموا بنتيجة 5 - 1، قبل أن يعدل المنتخب الفرنسي من أدائه ويحصد نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة حصل منتخب الزرق على نقطتين ليستمر في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يظل المنتخب الجزائري بدون نقاط.

وحصل مسعود بركوس لاعب المنتخب الجزائري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ7 أهداف في مرمى المنتخب الفرنسي.

ومن المقرر، أن المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة مع نظيره الأيسلندي، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره النرويجي.