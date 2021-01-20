شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطاب اتحاد الكرة لإرسال بطاقة بادجى الدولية لأنقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو النادى الأهلى اتحاد الكرة من أجل إرسال البطاقة الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي ماهجم الفريق، لنادي أنقرة جوجو التركي، بعدما تسلمت خزينة النادي المقابل المالي نظير إعارة اللاعب بنية البيع نهاية الموسم الحالي.
وتسلم الأهلى قيمة إعارة بادجى إلى النادى التركى، 250 ألف يورو، ووضع مسئولى القلعة الحمراء بندًا فى عقد إعارة اللاعب السنغالى يُتيح لأنقرة شراء بادجى بشكل نهائى بعد انتهاء مدة الإستعارة.
وانتقل بادجي للأهلي في أوائل العام الجاري وتحديداً يوم 16 يناير الماضي قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو غير أنه لم يُشارك مع الأهلي بشكل مُستمر وإستعان به الجهاز الفني على فترات مُتباعدة قبل أن يرحل عن النادي قبل إنطلاق الموسم المحلي الجديد.
شارك آليو بادجي مع الأهلي في 18 مباراة بالدورى المحلي، سجل 4 أهداف وصنع 6، وشارك فى مباراتين فقط خلال بطولة كأس مصر صنع خلالهما هدف، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد خلالهما ولم يسجل أية أهداف في البطولة الأفريقية التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.
وحصد المهاجم السنغالي بادجي مع الأهلي بطولتي الدورى المصرى، ودورى أبطال أفريقيا خلال الفترة التى قضاها بين أروقة الأهلي والتى تصل لـ11 شهراً تقريباً منذ يناير الماضي حتى أواخر نوفمبر الماضي.