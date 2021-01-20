شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطاب اتحاد الكرة لإرسال بطاقة بادجى الدولية لأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو النادى الأهلى اتحاد الكرة من أجل إرسال البطاقة الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي ماهجم الفريق، لنادي أنقرة جوجو التركي، بعدما تسلمت خزينة النادي المقابل المالي نظير إعارة اللاعب بنية البيع نهاية الموسم الحالي.

وتسلم الأهلى قيمة إعارة بادجى إلى النادى التركى، 250 ألف يورو، ووضع مسئولى القلعة الحمراء بندًا فى عقد إعارة اللاعب السنغالى يُتيح لأنقرة شراء بادجى بشكل نهائى بعد انتهاء مدة الإستعارة.