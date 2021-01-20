شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 20 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فراعنة اليد تقهر روسيا 28 _ 23 بمونديال اليد فراعنة اليد تقهر روسيا 28 _ 23 بمونديال اليد أحمد الأحمر رجل مباراة مصر وروسيا بمونديال اليد مليون دولار ترضية جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي عودة مروان وصلاح لقائمة الأهلي ضد المقاولون.. واستبعاد أكرم والشناوي الاهلي يُعيد مسحة أكرم توفيق بسبب "عدم الدقة" وسلبية باقي اللاعبين بيراميدز يدرس طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلى المصري البورسعيدي يفوز على دجلة 3-1 ويدخل المربع الذهبي .. فيديو حميد أحداد ينتظم في مران الزمالك استعدادا لاسوان شبانة على تليفزيون الخليج 365: الضرائب ومقدم العقد سبب تعطل مفاوضات التجديد لساسى خالد القماش يقود مران الإسماعيلى استعداداً لمواجهة غزل المحلة