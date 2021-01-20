شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 20/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 20/ 1/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها باتشيكو يرفض رحيل أحمد عيد وعبد السلام، حميد أحداد ينتظم في مران الاستعداد لاسوان، والبنك الأهلى يُعلن استعارة كريم بامبو.. صور.

باتشيكو يرفض رحيل أحمد عيد وعبد السلام عن الزمالك

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل الثنائي أحمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة أو البيع.

باتشيكو للاعبي الزمالك: لا فرق عندى بين الأساسى والاحتياطي و الفرصة أمام الجميع

عقد البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة ، ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.

الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة أسوان

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى ، وذلك قبل انطلاق مران الجماعي اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك المشاركين في مباراة الجونة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية على هامش المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

حميد أحداد ينتظم في مران الزمالك استعدادا لاسوان

انتظم حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك أحداد في التدريبات الجماعية بعدما تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن الزمالك في الفترة الماضية.

البنك الأهلى يُعلن استعارة كريم بامبو من الزمالك.. صور

أعلن نادى البنك الأهلى، اسعارة كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة 6 اشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة، على أن تنتهى مدة الإستعارة بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والمتحدث الرسمي بالشكر لمسؤولي نادي الزمالك وذلك للاحترافية الكبيرة التي انتهت عليها عملية التفاوض في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين .

بعد أزمته بمباراة الجونة.. أشرف بن شرقى فى وصلة هزار مع عبد الله جمعة بالتدريبات