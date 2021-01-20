شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف المنيلاوى بتسويق لاعبى فريق الأمل بالشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق سعيد رئيس نادى الترسانة، تكليف الدكتور خالد المنيلاوى بتسويق لاعبى فريق الأمل الذى يدربه جمال حمزة الكبير، بهدف إعارتهم لأندية القسم الثانى والثالث، ثم استعادة الذين يتألقون للانضمام للفريق الأول للشوكيش .

ويدرس رئيس الترسانة، مع المنيلاوى سرعة إنهاء المفاوضات مع الأندية التي طلبت التعاقد مع أبرز لاعبى فريق الأمل الذى يضم قرابة الـ 30 لاعبا من فرق الناشئين والشباب مواليد 1999 و2001 و2003 .

ويتولى جمال حمزة الكبير القيادة الفنية لفريق مواليد 1999 ويضم مجموعة الأمل للشواكيش بعد عودته من التدريب في السعودية، حيث مهمته تجهيز أفضل اللاعبين في كل فرق النادى.

ويؤكد طارق سعيد أن الترسانة يضم بين صفوفه فى قطاع الناشئين لاعبين مميزين، ولكن يحتاجون خبرات للدفع بهم فى معمعة الدورى الذى ينافس فيه الشواكيش على الصعود للأضواء .