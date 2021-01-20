شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: أغلقنا صفحة روسيا ونركز على باقى مواجهات الدور الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن فوز على الاتحاد الروسى اليوم بالنسبة لنا صفحة وستغلق، وخسارة السويد ليست سهلة، مشيرا إلى أنهم سيركزون بقوة فى باقى مواجهات الدور الرئيسى للتفكير فى كل مباراة خطوة بخطوة.

وأشار على زين في تصريحات بعد المباراة، إلى أن المنتخب حاليا يشهد تجانسا قويا بسبب طول فترة الإعداد والتدريبات بغض النظر عن عدم خوض مباريات ودية لظروف خارجة عن إرادتنا.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

وحضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد لمساندة منتخب مصر لكرة اليد فى أولى مباريات الفراعنة فى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط والإتحاد الروسى بـ 3 نقاط ومصر نقطتان وسلوفينيا مثلها وبيلاروسيا بنقطة ومقدونيا دون نقاط، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً .