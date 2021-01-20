شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. باتشيكو فى الولاية الثانية يتفوق على نفسه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق الزمالك صدارة الدورى بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما فى الدقيقة 10 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى، وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثاني.

وواصل الزمالك عروضه القوية منذ خسارته لنهائى دورى أبطال أفريقيا، ثم السقوط أمام طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر، لم يخسر الزمالك أى مباراة تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، ليؤكد أن ولايته الثانية مع الزمالك أفضل من الأولى.

ونستعرض فى التقرير التالى الفرق بين الولاية الأولى والثانية لباتشيكو مع الزمالك..

الولاية الأولى

قاد باتشيكو الزمالك فى ولايته الأولى فى 7 مباريات بمسابقة الدورى المصرى فى موسم 2014- 2015، الفوز فى 5 مباريات على حساب المصرى والرجاء وحرس الحدود والاتحاد السكندرى وسموحة، وتعادل مرتين أمام الإسماعيلى ووادى دجلة.

الولاية الثانية

فى موسم 2020 -2021، حقق الزمالك الفوز فى 6 مباريات أمام الجونة والمصرى وطلائع الجيش وإنبى وسموحة والمقاولون العرب وتعادل مرة واحدة أمام بيراميدز، وخرج الزمالك بشباك نظيفة فى 5 مباريات.

ومن جانبه، عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبى الفريق بعد المستوى الجيد الذى ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، واعتلاء قمة ترتيب الدورى الممتاز.

وطالب المدير الفني، اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة فى مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدورى الممتاز.

وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسى واحتياطى وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق فى الفترة القادمة.