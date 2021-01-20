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الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لبادجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن

خاطب النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم، لإرسال البطاقة الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي إلى نادي أنقرة جوجو التركي.

وكان مسئولو النادي الأهلي رفضوا إرسال البطاقة الدولية الخاصة ببادجي بعد إعارته للفريق التركي إلا بعد الحصول على المقابل المادي الخاص بالإعارة.

وخاطب الأهلي، اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لبادجي للفريق التركي، بعدما تسلمت خزينة النادي المقابل المالي نظير إعارة اللاعب بنية البيع نهاية الموسم الحالي.

وانتقل بادجي إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادمًا من رابيد فيينا النمساوي في صفقة قدرت بـ2 مليون يورو.

وجاء رحيل بادجي عن الأهلي بطلب من المدرب بيتسو موسيماني والذي فضّل خروج اللاعب مقابل التعاقد مع والتر بواليا القادم من صفوف الجونة مؤخرًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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