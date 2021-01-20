الأحمر أفضل لاعب في مباراة الاتحاد الروسي بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حقق منتخب مصر فوزا هاما على نظيره الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 في أولى مبارياته بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وحصل أحمد الأحمر قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت المباراة أداءا رائعا لقائد المنتخب الأحمر، حيث سجل 6 أهداف من 7 تصويبات بنسبة نجاح 86%.

وبعد فوز مصر على الاتحاد الروسي، يحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد برصيد 4 نقاط.

وستواجه مصر فريق بيلاروسيا يوم الجمعه القادمة في السابعة مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.