الطيار: مباراة روسيا انطلاقة جديدة.. وتطورنا على يد مدرب الحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد عصام الطيار حارس منتخب مصر لكرة اليد، أن مباراة روسيا ستكون انطلاقة جديدة في مشوار الفراعنة بمونديال اليد بعد الخسارة الأخيرة من السويد.

وساهم تألق الطيار في فوز منتخب مصر 28-24 أمام الإتحاد الروسي في أول مباراة بالدور الرئيسي.

وقال الطيار في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس١" بعد المباراة "المنتخب بالكامل كانوا نجوما خلال مباراة روسيا، نجحنا في تدارك ما حدث والخسارة أمام السويد، قاتلنا والحظ لم يكن معنا".

وأكمل "إن شاء الله مباراة روسيا وما قدمناه تكون مجرد بداية لانطلاقة المنتخب نحو الهدف الذي نسعى له جميعا والوصول لأبعد مدى".

واستمر "بعد الخسارة من السويد، كبار المنتخب جلسوا معنا من أجل تدارك الموقف، قالوا لنا ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، تعرضنا لتلك المواقف من قبل ويجب أن نستفيق، قمنا بعمل تدريبات وجلسات استشفاء لنستعد لروسيا".

وشدد "أنا وهنداوي وكذلك حميد نكمل بعض، لدينا هدف واحد وهو ظهور مركز حراسة المرمى بأفضل شكل ونكون الآمان بالنسبة للمنتخب".

وصرح "دور المدرب الكرواتي معنا كبير جدا، لقد ساهم في تطورنا ذهنيا وعصبيا وبدنيا".

واختتم "كريم هنداوي بمثابة اخ لي منذ تم تصعيدي لمنتخب مصر، نتحدث دوما من اجل تصحيح الأخطاء والتشجيع والحماس".