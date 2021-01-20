أحمد الأحمر: سنقاتل للوصول لأبعد مكان بالبطولة.. وتعرضت لكدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أنه تعرض لكدمة في الركبة خلال لقاء الاتحاد الروسي، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني سيقاتل للوصول لأبعد مكان ببطولة العالم لكرة اليد.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا على نظيره الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 في المباراة الأولى بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

وقال الأحمر في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "مباراة السويد احبطتنا بعض الشيء ولكننا لعبنا بشكل جيد ولم يحالفنا الحظ في هذه المباراة".

وأضاف: "نعلم أن البطولة ليست مباراة أو مباراتين، والمباراة كانت صعبة أمام فريق صعب مثل الاتحاد الروسي".

وأكمل: "تعرضت لكدمة في الركبة والأمر ليس سهلا وتحدثت مع الطبيب وسنرى الأمور، والمنتخب يحتاج كل لاعب متواجد".

واختتم الأحمر تصريحاته: "أي لاعب يشارك يجب أن يقاتل وسنحاول أن نصل لأبعد مكان في البطولة".

جدير بالذكر أن أحمد الأحمر حصل على جائزة رجل مباراة مصر والاتحاد الروسي.