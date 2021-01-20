مدرب منتخب اليد: كنا محبطين بعد مباراة السويد.. ويجب أن نهتم بالأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب اليد، عن سعادته بعد فوز منتخب مصر على حساب الاتحاد الروسي لكرة اليد في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد.

وحقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 28-23، ليُحيي آماله في التأهل لدور الـ8.

وأوضح باروندو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "نركز في كل مباراة على حدى، والفوز بالبطولة أمر صعب يجب أن نعمل عليه يوم بيوم ومباراة بمباراة".

وارتقى المنتخب المصري لصدارة المجموعة مناصفة مع السويد، وسلوفينيا برصيد 4 نقاط، فيما بقي المنتخب الروسي رابعا برصيد 3 نقاط، ثم بيلا روسيا بنقطة وحيدة، ومقدونيا في ذيل المجموعة بدون نقاط.

وأكمل: "كنا محبلطين بعد مباراة السويد، 3 أو 4 أخطاء أدت للهزيمة بفارق هدف".

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السويدي في ختام مرحلة المجموعات ليصعد ثانيا عن المجموعة السابعة.

وعن تألق أحمر الأحمر وحصوله على رجل المباراة، قال مدرب المنتخب: "يجب أن نهتم بالأحمر، كان لديه مشكلة في ضهره، كان الأفضل أن يبقى بديلا في مباراة السويد، واليوم منحته فرصة أكبر للعب، واستفدنا بإمكانياته".

واختتم: "يجب أن نفوز أمام بيلا روسيا وسلوفينيا في المرحلتين المقبلتين، الفريقان تعادلا في المجموعات، لا نفكر في أي فريق سيكون أقوى، بل سنحلل كلا الفريقين، ونرى نقاط القوة في كل فريق".

ويلتقي منتخبي بيلا روسيا والسويد بعد قليل في ختام الجولة الأولى بالدور الرئيسي.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين المقبلتين أمام بلا روسيا وسلوفينيا، من أجل الفوز والتأهل كأول أو ثاني المجموعة لدور الثمانية، ومواجهة صاحبي البطاقتين الأولى والثانية بالمجموعة الثانية.