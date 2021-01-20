فرنسا تُنهي آمال الجزائر في بطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الفرنسي فوزًا على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 29-26 في المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي.

وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يقبع المنتخب الجزائري في ذيل المجموعة بدون رصيد.

وكان المنتخب السويسري استطاع الفوز على حساب أيسلندا ليتساويا برصيد نقطتين لكل منتخب.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب البرتغال صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، أمام النرويج "نقطتين" والذي يأمل في مواصلة المنافسة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة أول منتخبين بالمجموعة الاولى والتي تشهد تواجد منتخبات المجر وإسبانيا وألمانيا وبولندا.