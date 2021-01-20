مانشستر سيتي يتصدر البريميرليج بثنائية في مرمى أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على حساب نظيره أستون فيلا، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم سيتي في الدقيقة 79 من عمر المباراة ع طريق تسديدة من لاعبه برناردو سيلفا قبل أن يضيف جاندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة غياب محمود حسن "تريزيجيه"، محترفنا المصري للإصابة فيما شاهد أحمد المحمدي أحداثها من على مقاعد البدلاء.

وبهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 26 في المركزالـ 11.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة:

بداية سريعة لأحداث المباراة بركلة حرة حصل عليها مانشستر سيتي نفذها كيفين دي بروين عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع أستون فيلا قبل أن يعود مانشستر سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها بيرناردو سيلفا في الدقيقة 5 ولكن تصدى لها حارس أستون فيلا قبل أن يُسدد كانسيلو كرة ثانية لمانشستر سيتي مرت أعلى العارضة في الدقيقة 14.

ومرت ربع ساعة أخرى من السيطرة لفريق مانشستر سيتي شهدت توقفاً لأحداثها في الدقيقة 20 لتلقي كايل وولكر لاعب السيتي العلاج، قبل أن يخرج في الدقيقة 28 ويُشارك بدلأً منه أوليكساندر زينتشينكو لنصل للدقيقة 30 وسط تعادل سلبي.

واصل فريق مانشستر سيتي السيطرة على أحداث المباراة ولكن جاء الظهور الأول لأستون فيلا في الدقيقة 37 بتسديدة لروس باركلي أمسك بها حارس سيتي إيدريسون لتستمر أحداث الشوط الأول بلا خطورة ويُطلق الحكم صافرة النهاية بعد إعلانه دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

بداية الشوط الثاني لم تختلف عن الشوط الأول فسيطر مانشستر سيتي على الكرة بتسديدة من جوندوجان مرت أعلى العارضة في الدقيقة 51 قبل أن يرد تراوري عليها بتسديدة من خارج منطقة جزاء مانشستر سيتي ولكن أمسك بها الحارس إيدريرسون.

التبديل الثاني لمانشتستر سيتي تم في الدقيقة 59 بخروج كيفين دي بروين ومشاركة جابريل جيسوس.

الدقيقة 79 تقدم الستي بتسديدة صاروخية من برناندو من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حرس أستون فيلا.

وفي الدقيقة 90: عزز جوندوجان من تقدم سيتي بهدف ثانِ من ركلة جزاء.