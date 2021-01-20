ليستر سيتي يحيي أحلام 2016



فاز ليستر سيتي 2-صفر على تشيلسي ليحيي أحلام موسم 2015-2016 عندما أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ليستر اللقب في 2016 لأول مرة في تاريخه وهو خارج الترشيحات، وقد يعيد نفس الأمر في الموسم الحالي.

ويملك ليستر 38 نقطة من 19 مباراة، وهو تصدر الترتيب بعد فوزه الثلاثاء بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي لعب الأربعاء بمواجهة فولهام.

أما تشيلسي بهزيمته الخامسة في ثماني مباريات فقد تراجع إلى المركز الثامن بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

ورغم استحواذ تشيلسي على الكرة بنسبة 65 بالمئة، فإن ليستر، البطل في 2016، بدا الفريق الأخطر طوال المباراة.

وتقدم ليستر في الدقيقة السادسة عندما فشل تشيلسي في إبعاد الخطورة من ركلة ركنية قصيرة فاجأت الفريق الزائر، وفشل هارفي بارنز في تسديد الكرة لتصل إلى نديدي عند حافة منطقة الجزاء واستقرت تسديدته في الشباك بعد اصطدامها بالقائم.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 38 عندما ارتكب جوني إيفانز مخالفة ضد كريستيان بوليسيك، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قرر الحكم أن الخطأ حدث خارج المنطقة وسدد ميسون ماونت فوق العارضة من الركلة الحرة.

وفي غضون ثلاث دقائق وجد فريق المدرب فرانك لامبارد متأخراً 2-صفر بعد أن كان على مشارف التعادل عندما فشل الدفاع في التعامل مع كرة عالية من مارك أولبرايتون لتسقط أمام ماديسون الذي سدد بنجاح في شباك الحارس إدوار مندي.

وأُلغي هدف سجله مهاجم تشيلسي البديل تيمو فيرنر بداعي التسلل في الدقائق الأخيرة ليخرج ليستر بانتصار مستحق، وهو الأول لمدربه بريندان رودجرز في 16 مباراة ضد تشيلسي.

وقال ماديسون الذي كان متألقاً مع ليستر «من الجميل القول إننا في صدارة الدوري، لمدة 24 ساعة ربما، لكنه أمر جيد من الناحية النفسية لأننا بذلنا جهداً كبيراً وهذا إنجاز رائع لنا ولا أعتقد أنكم ستشاهدون أداء جماعياً منا هذا الموسم أفضل من ذلك».

وقال لامبارد إن فريقه خسر أمام منافس كان أفضل منه.

وأضاف «كانوا متألقين، ونحن ظهرنا وكأننا فريق بعيد عن مستواه، كانوا أشرس منا وركضوا أكثر منا. أقل شيء هو الركض في كافة أنحاء الملعب ولم يفعل العديد من لاعبينا ذلك».