«الوحش الكاسر».. وزنه 110 كجم وعلى الدايرة «فراشة».. جوتييه تألق مع الكونغو بمونديال اليد: «معرفتش أخس»

الشارقة - اميمة ياسر - خطف الأنظار وتألق رغم وزنه الذي لاحظه الجميع.. الكونغولي جوتييه مفومبي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي خطف الأضواء في بطولة كأس العالم لليد المقامة في مصر، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير، وذلك بسبب وزنه الزائد وتمكنه من الوصول للمرمى بكل سهولة على الرغم من كبر حجمه وضخامة جسمه، لكن ذلك لم يمنعه من الإجادة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة اليد، ونجاحه في التسجيل بمباراة الكونغو ضد الأرجنتين في لقاء جمع المنتخبين، ، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

دقة الكونغولي جوتييه مفومبي في المباراة وصلت إلى نسبة 100%، على عكس المتوقع من لاعب بهذا الوزن والحجم لصاحب الـ26 عاما وصاحب الوزن الثقيل، الذي يصل لـ110 كيلو جرامات، حيث استطاع «مفومبي» تسجيل أربعة أهداف من أربع محاولات، وأظهر براعة كبيرة في أولى مواجهات منتخب بلاده، على الرغم من خسارة فريقه للمباراة في نهاية المطاف بنتيجة 28-22. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وزن «مفومبي» الكبير هو ظاهر كبيرة تحدث لأول مرة في بطولة العالم لكرة اليد وحتى مع أي منتخب في أي بطولة دولية، ليكون اللاعب قد سجل اسمه في تاريخ لعبة كرة اليد من خلال هذا الرقم القياسي لـ«مفومبي»، المحترف في الوقت الحالي بصفوف درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي، وهو أحد ألمع نجوم اللعبة في صفوف منتخب الكونغو الديمقراطية.

وولد جوتييه مفومبي، الذي وصفته الصحف والمواقع العالمية بـ«الوحش الكاسر» عقب مباراة الكونغو والأرجنتين، في مدينة درو الفرنسية، إلا أنه يحمل الجنسية الكونغولية بلد والديه، ولذلك فقد قرر احتراف كرة اليد وتمثيل منتخب الكونغو.

قال جوتييه مفومبي لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد، صاحب الوزن الزائد، إنه شرف عظيم له أن يتم تداول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح حديث السوشيال ميديا، بعد ظهوره مع منتخب بلاده المشارك في فعاليات كأس العالم لليد المقام في مصر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح جوتييه مفومبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «منتخب بلادي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم لليد، وشرف كبير لي أن يتحدث العالم عني، وأنا أمثل منتخب بلادي وكنت سعيدا بعد نشر صوري عبر مختلف المواقع العالمية وعبر السوشيال ميديا».

وعن لعبه مع منتخب بلاده رغم وزنه الزائد قال: «حاولت تقليل وزني كثيرا ولكني فشلت، وأتعايش مع وزني وأعتقد أن المنافسة في المجموعة الرابعة ستكون بين منتخب بلادي ومنتخب البحرين للحصول على المركز الثالث في المجموعة والتأهل للدور التالي».

وأشاد اللاعب بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر للوقاية من فيروس كورونا، معربا عن سعادته بالتواجد في مصر خلال تلك الفترة والمشاركة بالحدث العالمي



أبرز المعلومات عن جوتييه مفومبي

لعب «مفومبي» ثلاث نسخ لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مع المنتخب الكونغولي، كما أنه لعب أيضا دورة الألعاب الأفريقية، إلا أن ظهوره على الأراضي المصرية في بطولة العالم هو الأول له، لاسيما أن مشاركة الكونغو في النسخة الـ27 من بطولة العالم لليد هي الأولى في تاريخ مونديال اليد.



ويجيد جوتييه مفومبي اللعب في مركز لاعب الدائرة، كما أن طوله يصل إلى 192 سم، ووزنه يصل إلى 110 كجم، وولد في 15 مايو 1994، في مدينة درو بفرنسا.