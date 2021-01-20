شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: تقرير طبى يُحدد مستقبل أجايى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة، إن لجنة تخطيط الكرة بالأهلي، ستناقش الفترة القليلة المقبلة مستقبل النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي نادً في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي.

أضاف شبانة، فى برنامجه مع شبانه على تليفزيون الخليج 365، إن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ترغب في حسم مصير اللاعب النيجيري الذي عاد للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد فترة طويلة من الغياب للأصابة في الوتر الوحشي التى تعرض ها خلال نهائي أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي.

أردف تصريحاته، إن اللحنة تناقش مدى قدرة أجاي على العودة لمستواه السابق والتألق مع الفريق بعد الإصابة حيث سيكون لهذا الأمر دوراً في تجديد عقد أجاي مع النادي من عدمه، وتستمتع اللجنة لتقرير طبي من الجهاز الطبي بالفريق بتحديد موقف اللاعب وإمكانية تجدد الإصابة.