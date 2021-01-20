شبانة على تليفزيون الخليج 365: تقرير طبى يُحدد مستقبل أجايى مع الأهلى

شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: تقرير طبى يُحدد مستقبل أجايى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة، إن لجنة تخطيط الكرة بالأهلي، ستناقش الفترة القليلة المقبلة مستقبل النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي نادً في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي.
أردف تصريحاته، إن اللحنة تناقش مدى قدرة أجاي على العودة لمستواه السابق والتألق مع الفريق بعد الإصابة حيث سيكون لهذا الأمر دوراً في تجديد عقد أجاي مع النادي من عدمه، وتستمتع اللجنة لتقرير طبي من الجهاز الطبي بالفريق بتحديد موقف اللاعب وإمكانية تجدد الإصابة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.