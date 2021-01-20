شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يُعلن استعارة كريم بامبو من الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى البنك الأهلى، اسعارة كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة 6 اشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة، على أن تنتهى مدة الإستعارة بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والمتحدث الرسمي بالشكر لمسؤولي نادي الزمالك وذلك للاحترافية الكبيرة التي انتهت عليها عملية التفاوض في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين .

وتحدث اللواء أشرف عن الصفقة انها إضافة قوية لفريق البنك الأهلي خلال المواجهات المقبلة، وكان كريم بامبو قد تلقي عدة عروض محلية مؤخرا للانتقال اليها علي سبيل الإعارة، الا انه انهي اتفاقه مع مسئولي البنك الأهلي ، وتم الاتفاق بين الناديين علي انضمام اللاعب خلال ساعات الي تدريبات فريقه الجديد.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الجونة تدريبات قوية في مران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على متابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات وإيقاف التدريب أكثر من مرة لعلاج الأخطاء.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية ، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

فيما عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة ، ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني ، اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.