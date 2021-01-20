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النمسا تهزم المغرب 36-22 في مونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب النمسا على نظيره المغرب ضمن لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 36-22.

 

انتهى الشوط الأول بتقدم النمسا بنتيجة 17-14، وسط تفوق للجانب النمساوي ومحاولة المغرب العودة في النتيجة.

 

وفي الشوط الثاني اتسع الفارق وسيطرت النمسا على مجريات اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 36-22.

 

بهذه النتيجة حصدت تشيلي أول نقطتين في المجموعة الثانية بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد المغرب بدون نقاط.

 

وحصل سيباستيان فريميل لاعب النمسا على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 9 أهداف في المباراة.

 

وتقام مباريات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية يوم الجمعة بمباراتي النمسا ضد تشيلي والمغرب ضد كوريا الجنوبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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