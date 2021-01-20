شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تهزم المغرب 36-22 في مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب النمسا على نظيره المغرب ضمن لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 36-22.

انتهى الشوط الأول بتقدم النمسا بنتيجة 17-14، وسط تفوق للجانب النمساوي ومحاولة المغرب العودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني اتسع الفارق وسيطرت النمسا على مجريات اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 36-22.

بهذه النتيجة حصدت تشيلي أول نقطتين في المجموعة الثانية بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد المغرب بدون نقاط.

وحصل سيباستيان فريميل لاعب النمسا على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 9 أهداف في المباراة.

وتقام مباريات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية يوم الجمعة بمباراتي النمسا ضد تشيلي والمغرب ضد كوريا الجنوبية.