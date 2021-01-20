شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمته بمباراة الجونة.. أشرف بن شرقى فى وصلة هزار مع عبد الله جمعة بالتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحاديث عديدة طالت المغربى أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك أمس بعدما أبدى اعتراضاً على تبديله خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف، إلا أنه مؤخراً ظهر خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعداداً لمباراة أسوان يوم السبت، حيث نشر عبد الله جمعة زميله في الفريق صورتين معه عبر حسابه على انستجرام.



بن شرقى مع عبد الله جمعة

من ناحية أخرى قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم، الأربعاء، إن لاعبيه قدموا مباراة رجولية أمام الجونة موضحا أن الفريق استفاد من دروس المواسم السابقة وأهمها أهدار النقاط في الدوري الأول من الدوري.

وعن اعتراض أشرف بن شرقي على التبديل في المباراة أوضح قاسم أنه يجب ألا تأخذ الأمور أكثر من حجمها، وكان لابد أن نتذكر للاعب ما قدمه من انتصارات حاسمة للفريق الأبيض".

وأكد البرنس أن بن شرقي ستطبق عليه اللائحة، لكن ذلك سيتحدد في جلسة غدا واعدا جماهير الزمالك بعدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل.

وشدد قاسم على تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين قائلا: "اللائحة معمولة عشان تطبق على الكبير والصغير، لن نتهاون في الأمور ولن نعطيها أكبر من حجمها أيضا، بن شرقي لاعب كبير واجه سوء حظ في المباراة".

وأثنى المشرف على الكرة بالزمالك، على موقف شيكابالا، مؤكدا على أهمية دوره القيادي في الفريق وخاصة في احتواء بن شرقي لحظة تبديله.

وأكد قاسم على أن رئيس النادي حريص كل الحرص على منح اللاعبين مستحقاتهم وتقديم الدعم الكامل للاعبين داخل وخارج الملعب.



