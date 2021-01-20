شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يطالب اللاعبين بمواصلة الانتصارات أمام الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتحفيزهم قبل خوض مباراة الاهلي المقرر لها غدا الخميس في الدوري، وعقد محسن جلسة مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني للفريق لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق.

وعقد رئيس النادي والمشرف على الكرة جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي وطالب رئيس النادي اللاعبين بمواصلة الانتصارات.

دخل فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي غداً الخميس، في لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع الفريقين على استاد الأهلي وي السلام، ومن المقرر أن يصطحب النحاس جميع لاعبي الفريق داخل المعسكر باستثناء الغيابات التى لن تلحق بالمباراة.

ويفتقد المقاولون عدداً من العناصر الهامة في مباراة الأهلي، وأبرزها محمد عصام الذى يعاني من تمزق في العضلة الضامة وأحمد عبد العزيز زيزو لإصابته بتمزق في الخلفية وأحمد الشيمي لمعاناته من تزق في الأربطة، بالإضافة إلى الثنائى المصاب بكورونا.

من جانبه، يرى علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الأهلي والزمالك، انفردا بصراع صدارة الدوري العام مبكراً، وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: الحمد لله على النقاط الثلاث كنا نحتاجهم جداً ثقة للجهاز واللاعبين، خسارة أربع مباريات فرقت معنا بشكل كبير، كنا قبل الأخير واليوم أصبحنا في المركز الـ 12، مكسب مهم على الإسماعيلي فريق كبير ومحترم، وبقالنا فترة نخسر في الشوط الثاني.

أضاف: داخلين على مباريات قوية ومضغوطة كل 3 أيام ولكنا اعتدنا على هذا الأمر بسبب كورونا، وأعتقد أن الأهلي والزمالك لوحدهم في المنافسة على الدوري، والبداية فرقت معاهم جداً، وبعيدين عن المنافسة، مباراة الأهلي والبنك الأهلي أفقدت الفريق الأحمر نقطتين مهمين جداً، وحظنا العثر أننا سنواجههم المباراة المقبلة.

واصل: لكن الفرق الكبيرة لا تخاف المواجهات، تعرضنا لضربات كثيرة بسبب كورونا والإصابات، وكنا ندير الفريق من العزل، وهذا تسبب في تراجع النتائج، اللائحة تغيرت الآن، لكننا لعبنا بدون 11 لاعب في 3 مباريات، وأتمنى السلامة لجميع اللاعبين.