شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يعلن تعافيه من فيروس كورونا: الحمد لله سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك عن شفاءه من فيروس كورونا، وكتب عبر خاصية الاستورى من خلال حسابه على موقع انستجرام : "الحمد لله سلبى كورونا.. بشكر كل الناس اللى سألت عليا، واتمنولى الشفا، خدوا بالكوا من نفسكوا".



أمير مرتضى على انستجرام

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، أجري بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وأثبتت إصابته بكورونا، حيث قام بإجراء مسحة طبية قبل أيام ليتأكد من الإصابة بالفيروس حيث يخضع الآن للعزل المنزلي، وهى المسحة الذى تأكد منها بإصابته بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى وبخصوص آخر أخبار نادى الزمالك، أعلن نادى البنك الأهلى، استعارة كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة 6 اشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة، على أن تنتهى مدة الإستعارة بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والمتحدث الرسمي بالشكر لمسؤولي نادي الزمالك وذلك للاحترافية الكبيرة التي انتهت عليها عملية التفاوض في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الجونة تدريبات قوية في مران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على متابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات وإيقاف التدريب أكثر من مرة لعلاج الأخطاء.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية ، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.