شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر رجل مباراة مصر وروسيا بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر على لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا في المباراة التي أقيمت على صالة ستاد القاهرة وحسم فراعنة اليد نتيجة مباراته بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.









وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة (15-8).

وفِي الشوط الثاني استمر تفوق الفراعنة والسيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من الاتحاد الروسي للعودة الي اللقاء وتقليص الفارق ولكن الفراعنة استطاعو انهاء اللقاء بفارق 5 أهداف.

ويلتقى المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل فى السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسي قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد المقبل فى ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.

وصعدت منتخب مصر للدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة أمام منتخب السويد.

بلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزها منتخب مصر فى الدور التمهيدى 96 هدفاً، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفاً فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.