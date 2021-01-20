شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يعلق موافقته علي تدريب منتخب 2006 شهرين انتظارا لتولي أحد أندية الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مؤمن سليمان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2006، تعليق موافقته علي تدريب الفراعنة الصغار لمدة شهرين مقبلين بعدما تلقي المدير الفني عروضا من أندية الدورى الممتاز خلال الساعات الأخيرة ، حيث يفضّل المدرب في العمل بالأندية علي المنتخبات في هذه المرحلة .

وأبلغ مؤمن سليمان اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية بأنه سيعمل متطوعا مع المنتخب لمدة شهرين علي أن يحسم قراره الأخير بعدها سواء بتولي مهمة المنتخب والاستمرار معه أو بالاعتذار وتولي تدريب أحد أندية الدوري الممتاز .

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها في بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.على أن يبدأ العمل فورا اعتبارا من أول يناير الجاري ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.

وقررت اللجنة أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.

كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثاني و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث ، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.