شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد تقهر روسيا 28 _ 23 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

و حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لمساندة منتخب مصر لكرة اليد فى أولى مباريات الفراعنة في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً .