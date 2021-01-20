شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم على روسيا بنتيجة 20 _ 15 بعد مرور 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسباني باروندو جارسيا على نظيرة الروسى بنتيجة 20 _ 15 بعد مرور 45 دقيقة من عمر الشوط الثانى فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

ويسعى المدير الفنى لمنتخب مصر الأسباني باروندو جارسيا إلى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب و المسئولين بإتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للإتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً