شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: الضرائب ومقدم العقد سبب تعطل مفاوضات التجديد لساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة إن مفاوضات الزمالك لتجديد تعاقد الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، تعطلت، حيث تمسك ساسي بالحصول علي 2 مليون و 200 ألف يورو في الموسم الواحد، علي ان يحصل علي 50 % من قيمة عقده السنوي كمقدم عقد.

أضاف شبانة فى برنامجه مع شبانه على تليفزيون الخليج 365، أن ساسي طلب من إدارة الزمالك تحمل الضرائب والمصاريف الإدارية للقيد وخلافه، وهو ما يكلف خزينة الزمالك ما يقرب من 800 ألف يورو إضافية كل موسم من مواسم عقد فرجاني ساسي.

تابع شبانة تصريحاته، أن الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.

طلبات فرجاني ساسي تصادمت مع العرض المقدم من إدارة الزمالك التي عرضت مليون و500 ألف دولار فقط في الموسم علي أن يحصل علي 25 % فقط من العقد في صورة مقدم وهو ما جعل المفاوضات تفشل بين الطرفين.