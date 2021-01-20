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القاهرة - سامية سيد - نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

أقيمت اليوم الأربعاء مباراة واحد في الدوري المصري الذى يشهد صراعا ساخنا في القمة والقاع هذا الموسم بعد مرور 8 جولات فقط منه.

المباراة الوحيدة اليوم جمعت بين فريق المصري البورسعيدي ونظيره دجلة، وفاز فيها الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم إسحاقو يعقوبو للفريق الدجلاوي في الدقيقة 4 ، بينما تمكن اوستين اموتو مهاجم المصري ، في احراز هدف التعادل في الدقيقة 23 ، ليتقدم أحمد رفعت للفريق البورسعيدي في الدقيقة 65 ، ويعزز التقدم فرانسيس كازادي كاسينجو لاعب المصري بعد احراز الهدف الثالث في الدقيقة 94.

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

وبهذه النتيجة ، يدخل المصري البورسعيدي المربع الذهبي برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن المقاصة صاحب المركز الخامس ، بينما استمر فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

​نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

جاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: عمرو موسي وأحمد شوشة وأحمد شديد قناوي وكريم العراقي، وخط الوسط: فريد شوقي وسعيدو سينبوري ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت، وخط الهجوم: اوستين اموتو.

وضمت قائمة البدلاء كلا من: احمد دعدور وحجاج عويس ومحمد الصالح و مصطفي سلطان وايزي ايمكا ومحمد جريندو وحسن علي و كازادي كاسونجو واحمد جمعه.

وجاء تشكيل دجلة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: خالد رضا ومحمود مرعي، وأحمد مجدي وأحمد سعيد، وخط الوسط: إسحاقو يعقوبو وعمرو صالح، وكالديرون، وجورجينو، والكسندر، وخط الهجوم: كريم الدبيس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مسعد عوض ومحمد جمال، وصلاح أمين ومحمد عبدالعاطي وحسام عرفات، وإبراهيم ريعو وإبراهيم عايش، ورودني انطوي وصالح نصر.

​نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

وقاد المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمد الصباحي ويساعده مصطفي عطية وخالد السيد ومعهم محمد بشير حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.