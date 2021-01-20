شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. تشيلى تكتسح كوريا 24 - 17 فى كأس الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب تشيلى فى تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بكأس الرئيس فى بطولة العالم لليد بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلي بنتيجة 24-17، وسط تفوق للجانب التشيلي ومحاولة كوريا الجنوبية العودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني اتسع الفارق وسيطرت تشيلي على مجريا اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 44-33.

بهذه النتيجة حصدت تشيلي أول نقطتين في المجموعة الثانية بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد كوريا الجنوبية بدون نقاط.

ويلعب في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة منتخبي المغرب والنمسا ضمن مباريات الجولة الأولى لكأس الرئيس بالمجموعة الثانية.

وحصل إروين فيوتشمان لاعب تشيلي على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 7 أهداف في المباراة.

وتقام مباريات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية يوم الجمعة بمباراتي النمسا ضد تشيلي و المغرب ضد كوريا الجنوبية.