شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو مودعا جمهور و لاعبى الأهلى: أشكر زملائي وجميع المشجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تعليق بعد فسخ عقده مع النادى الاهلى بالتراضى، وجه الإنجولي جيرالدو دا كوستا، رسالة شكر إلى جماهير الأحمر وزملائه وكتب ، عبر حسابه بموقع انستجرام:" اليوم ، إنه آخر يوم لي في الأهلى".

وأضاف:"وأود أن أشكركم على جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي على ما عشت هنا في العامين الماضيين شكرا لكم".



جيرالدو

وكان كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر السابق، سيحصل على قرابة مليون دولار نظير فسخ العقد مع القلعة الحمراء بالتراضي، والبحث عن نادي جديد ينتقل إليه بدلا من البقاء في قائمة الانتظار بالقلعة الحمراء.

أوضح المصدر أن جيرالدو كان يتبقى في عقده موسمين ونصف، ويتبقى له مستحقات لدى الأهلي قرابة الـ2 مليون دولار، وتنازل اللاعب عن قرابة المليون دولار نظير فسخ عقده مع القلعة الحمراء، ليصبح حرا في الانتقال لأي نادي يرغب في التعاقد معه.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع القلعة الحمراء، بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين، ووقع جيرالدو علي ما جاء في مذكرة التسوية.

في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.