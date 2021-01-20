شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام..ماذا قدم خالد القماش مع الإسماعيلي فى منصب الرجل الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود خالد القماش الإدارة الفنية للإسماعيلى في مباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها السبت القادم باستاد الأخير في تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز.

وسبق القماش قيادة الدراويش موسم ٢٠١٥،٢٠١٦ حيث خاض 22 مباراة منهم 18 لقاء في الدورى و4 مباريات في كأس مصر وفاز الفريق في 9 مباريات وتعادل 7 لقاءات وخسر 6 ، له 25 هدفا وعليه 24 هدفا وحقق كلين شيت في11 مباراة.

تقدم أبو طالب العيسوى بإعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة عن عدم قدرته على استكمال مهمته مع الفريق فى الفترة القادمة.

وعلى الفور وجه المهندس إبراهيم عثمان الشكر لأبو طالب وأكد له ان باب النادى مفتوح له دائما خاصة وانه من ابناء النادى المخلصين الذين يلبون النداء وقت ما يتم الاحتياج اليه وتمنى له التوفيق فى الفترة القادمة

فى تصريح خاص أكد العيسوي على دعمه للجهاز الفني الحالى بقيادة خالد القماش خلال مباراة غزل المحلة ، كما توجه بالشكر لجماهير النادى الاسماعيلي فى كل مكان على دعمها له الفترة الماضية.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.