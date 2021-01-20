شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أمريكى يطلب اللعب باسم مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب يوسف حميدة ، لاعب منتخب أمريكا للمصارعة اللعب في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو العام الجارى ، باسم جمهورية مصر العربية ، خاصة وأن والده ووالدته محل ميلادهما بمصر .

وخاطب اللاعب الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عصام نوار ، يطلب الحصول على الجنسية المصرية و اللعب باسم مصر في الاولمبياد ، وذلك بعد أن خاطب الاتحاد الدولى ، لإخطارهم بطلبه ورغبته ، وكذلك حصل على موافقة الاتحاد الأمريكي للعبة ، و وبالفعل حصل على موافقة الأخير .

وجاء طلب اللاعب خاصة وأنه لاعب غير أساسى في المنتخب الأمريكي لذلك طلب اللعب مع المنتخب المصرى للمشاركة أساسيا مع المنتخب و التأهل لأولمبياد بالعلم المصرى و رفع علم جمهورية مصر العربية في البطولات الدولية و على رأسها الأولمبياد .

وافق اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار على مشاركة منتخبات الرومانى و الحرة و النسائية بالمعسكر الخارجى الذى يقام بالمجر في الفترة من 22 فبراير إلى 18 مارس، في إطار الاستعداد للبطولة المؤهلة للأولمبياد ، حيث تقام أبريل المقبل ، قبل الدورة الأولمبية بشهرين .

كما تشارك المنتخبات في بطولة الجائزة الكبرى التى تقام فى بولندا يونيو المقبل، فى إطار أهمية البطولة فى كونها تدخل ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، وتدخل ضمن الرانك الدولى .

ومن المقرر أن يرأس بعثة المنتخب في معسكر المجر هانى علام لمنتخب الرومانى ، بينما عصام نوار لمنتخبات الحرة و النسائية