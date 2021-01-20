شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يكشف لـ"الخليج 365" كواليس رفض تدريب حراس الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، كواليس اعتذاره عن عدم تولى مهمة تدريب حراس مرمى الإنتاج الحربى، ضمن أفراد الجهاز المعاون لحمادة صدقى.

أوضح الحضرى فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه مازال متمسك بفكرة تدريب حراس مرمي المنتخب، كونه يمتلك باع كبير من الخبرة يجعله في غني عن بداية مشوار التدريب مع الفرق حتي يتدرج ويصل لتدريب المنتخب.

وكشف الحضرى عن كواليس الاعتذار عن تدريب حراس الإنتاج، قائلا: "تلقيت مكالمة هاتفية من مسئولى الانتاج الحربي الساعة 2 صباحًا ثم تحدث معي حمادة صدقي بعدها بنصف ساعة، واكدت سعادتي بالعرض لكن نصحتهم بضم حارسين جدد من بينهم أحمد دعدور كما أن الفريق يحتاج لعدد لا يقل عن 5 صفقات سوبر، حتي يتمكن من تقديم اداء مميز، واتبع :" أكدت لهم انني ممكن اتولي العمل لمدة 15 يومًا لحين غلق باب الانتقالات لنرى ماذا سيحدث خلال تلك الفترة، أو اتولي المهمة بشكل مؤقت وبدون مقابل مادي لحين التعاقد مع مدرب حراس اخر، لكن فى النهاية قدمت اعتذارى عن المهمة".